Mezzi spargisale, trattori spalaneve, operatori comunali e volontari della Protezione civile. Il piano neve del Comune di Occhiobello è stato discusso in municipio alla presenza del sindaco Sondra Coizzi, degli assessori Monica Viaro (Lavori pubblici) e Enrico Leccese (Ambiente), Lorenzo Raffagnato e Gianluca Maccari dell’ufficio tecnico, Lauro Scarpante e Maurizio Bosco per la Protezione civile.

Come ogni anno, il Comune e la Protezione civile definiscono le linee operative in caso di precipitazioni nevose. Il piano prevede, infatti, che dopo l’intervento di trattori spalaneve gestiti da privati, possano intervenire tre squadre di operatori comunali e tre squadre della Protezione civile, secondo un ordine di priorità che parte dalle arterie principali, come l’Eridania e l’argine, ma anche corso Berlinguer, via Trento, via Gorizia, via Savonarola e via Roma secondo tronco, per poi passare alla viabilità secondaria e di quartiere. Per quanto riguarda la via Eridania, il tratto di competenza del Comune è quello compreso tra la rotatoria di innesto alla tangenziale fino alla statale 16.

La Protezione civile, inoltre, si occuperà della pulizia dei percorsi pedonali di accesso a luoghi pubblici e aree scolastiche.

Sul sito del Comune, è presente un vademecum per i cittadini che, in caso di neve e ghiaccio, sono tenuti a togliere la neve davanti al passo carraio o al proprio accesso privato e dal marciapiede di fronte alla proprietà, accumulandola ai lati del passo carraio (e non in mezzo alla strada). Agli operatori commerciali spetta di rendere percorribili i marciapiedi collocati davanti all’attività commerciale.

Per favorire la circolazione stradale, lo sgombero della neve e il passaggio dei mezzi spargisale, è utile non parcheggiare l’auto su strade e aree pubbliche, ma su aree private e all’interno di garage.

