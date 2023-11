Il 47enne deve scontare una pena di due anni e quindici giorni di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Occhiobello (RO), nei giorni scorsi, hanno rintracciato ed arrestato, in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Rovigo – ufficio esecuzioni penali, un 47enne, cittadino albanese, regolarmente residente in provincia di Rovigo, condannato per “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali aggravate”, commessi fino all’anno 2022 in questa provincia, ai danni della convivente.

L’uomo deve scontare una pena didue anni e quindici giorni di reclusione, presso il carcere di Rovigo dove, al termine delle procedure, è stato condotto dai Carabinieri che hanno proceduto all’arresto.