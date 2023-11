I lavori inizieranno lunedì 20 e si concluderanno il 31 marzo 2024

Partiranno lunedì 20 novembre i lavori di messa in sicurezza di via Calatafimi. Salvo imprevisti, dalla prossima settimana prenderanno il via gli interventi di sistemazione di questa importante strada, con un programma lavori che prevede la conclusione il 31 marzo 2024.

Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto, spiegando che l’assetto riguarda l’intera carreggiata, pertanto via Calatafimi dovrà essere chiusa garantendo l’accesso ai soli residenti.

Per evitare che la strada rimanga interdetta al traffico per tutto il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, è stato concordato, d’intesa con la ditta esecutrice e la Polizia Locale di operare in due tratti. Il primo (fra viale porta Adige e sottopasso SS16), verrà concluso entro il 22/12/2023; i lavori sul secondo tratto (da sottopasso SS16 a idrovora consorzio), inizieranno a gennaio 2024 per terminare il 31 marzo 2024. Durante il periodo natalizio la strada verrà aperta.

“Si tratta di una strada importante – afferma l’assessore Favaretto -, molto frequentata, per questo motivo abbiamo cercato di ridurre i disagi, consapevoli che comunque ci saranno. Ma proprio perché si tratta di un’arteria importante, con un flusso veicolare sostenuto, è fondamentale procedere con gli interventi di sistemazione. Chiediamo pertanto, la collaborazione dei cittadini, scusandoci per gli inevitabili disagi, ringraziandoli sin d’ora e restando a disposizione per eventuali segnalazioni o criticità, pensando che stiamo lavorando per il bene e la tutela della comunità”.