La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto del 39enne

Nei giorni scorsi, a Occhiobello, i Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 39enne, italiano, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di violazione di domicilio aggravata.

I militari sono intervenuti nella frazione di Santa Maria Maddalena, presso l’abitazione della madre dell’uomo, su richiesta dei vicini, accortisi del fatto che questi si era introdotto in casa, approfittando dell’assenza della donna e forzando la serranda della finestra dell’ingresso, con la rottura del vetro.

Una volta accertata la dinamica dei fatti, il 39enne – che dai primi giorni di ottobre scorso, per pregressi reati commessi nei confronti della congiunta, era stato sottoposto alla Misura Cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, anche con divieto assoluto di comunicazione con la persona offesa – è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Compagnia di Castelmassa, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella successiva udienza, la Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, nonché misura cautelare che il Giudice ha dato con applicazione del divieto di dimora nell’intera provincia di Rovigo in attesa del giudizio.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.