Il Nuovo Sindacato Carabinieri del Veneto ha segnala una pericolosa situazione di carenza organica che affligge i reparti a livello regionale

I cittadini di tutta Italia, tra i quali anche i Carabinieri, si uniscono per celebrare il 4 novembre, una data,

una ricorrenza annuale che può apparire scontata: ma non è così.

Oggi si celebra una vittoria frutto del sacrificio e della dedizione del popolo Italiano alla nazione.

In questa giornata, questa Segreteria Provinciale, vuole esprimere la sua gratitudine nei confronti di tutti

quei Carabinieri che ogni giorno affrontano sfide straordinarie e promuovono la sicurezza in tutta la

nazione, molto spesso lontano dalle loro famiglie e dai loro affetti, dimostrando una fedeltà

incondizionata allo Stato e alla Costituzione .

In questo clima di festa non deve però passare inosservato il triste periodo storico che stiamo vivendo.

L’emergenza sanitaria ha dapprima iniziato a minare la serenità nazionale, al termine della quale è

subentrata l’emergenza energetica ed economica in cui versiamo oggi. In un quadro nazionale così

complicato, anche i Carabinieri si trovano ad affrontare quotidianamente le sfide che attanagliano gli

italiani. Situazioni che si riversano su chi deve garantire la sicurezza sociale con la presenza, assidua e

costante.

Già nel medesimo periodo dell’anno scorso infatti il Nuovo Sindacato Carabinieri del Veneto ha segnalato

una pericolosa situazione di carenza organica che affligge i reparti a livello regionale e che crea un surplus

di stress nel carabiniere lavoratore e la Sua famiglia. Spesso i comandi si trovano a dover fronteggiare

situazioni dove per operare in sicurezza sarebbero previsti più operatori ed invece si affrontano in

emergenza, con pochi uomini; non da meno sono i reparti in cui vi sono pochissimi elementi che devono

garantire un servizio di continuità sviluppato sulle 24h, quali Aliquote Radiomobile o Centrali Operative.

Quanto vale il servizio di questi militari? Il Nuovo Sindacato Carabinieri lo sa. Lo sa perché raccoglie

segnalazioni e sfoghi da parte degli associati, e non, che spesso, conoscendo gli obblighi morali, piuttosto

che giuridici, ai quali sono tenuti ad assolvere, cercano solo un collega che li ascolti. Si, perché ormai

l’ascolto è cosa rara e spesso viene surclassato da questo o quel servizio.

In questa giornata così speciale questa O.S. vuole rinnovare il proprio impegno a sostegno del benessere

del personale e dei suoi famigliari, associati e non. Faremo di tutto come O.S. per garantire che tutti i

carabinieri possano continuare a svolgere il loro servizio con dignità, e in sicurezza, per guardare insieme

con fiducia il al futuro. Il Nuovo Sindacato Carabinieri sarà sempre a fianco del lavoratore Carabiniere!