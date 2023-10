Sette persone denunciate ed otto sanzionate per detenzione di stupefacenti ed altri reati

Nel decorso fine settimana, tra venerdì 28 e domenica 29 ottobre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Rovigo hanno svolto un servizio straordinario di controllo dell’intero polesine, mirato al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti (in particolare tra i giovani studenti e non) e al controllo della circolazione stradale (per scoraggiare le condotte maggiormente pericolose e scongiurare incidenti stradali) nonché ad una efficace azione di deterrenza sul fronte dei reati predatori e delle attività venatorie (attuata anche con il supporto dei Carabinieri Forestali).

Nel corso del servizio – in cui oltre alle normali pattuglie volte a garantire la quotidiana vigilanza del territorio, sono stati impiegati ulteriori dodici mezzi militari e venticinque carabinieri dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni delle tre compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa –sono stati anche controllati 17 esercizi pubblici, verificate le posizioni di 19 persone sottoposte ad obblighi/restrizioni alla libertà personale, eseguiti numerosi di posti di controllo, che hanno complessivamente portato al controllo di 70 veicoli e all’identificazione di 125 persone, con 8 sanzioni al codice della Strada (ed altro) elevate.

A conclusione delle attività sette persone sono state deferite in stato di libertà, in particolare:

tre denunce per “guida in stato di ebbrezza alcolica” ovvero “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, tra i quali due soggetti con precedenti, uno di nazionalità italiana ed uno di nazionalità russa, controllati dai Carabinieri della Compagnia di Rovigo nonché una donna, proveniente dalla provincia di Ferrara, controllata dai Carabinieri della Compagnia di Castelmassa (per tutti e tre si è proceduto al ritiro delle patenti di guida e sospensione della circolazione delle rispettive autovetture);

due denunce per “ingresso o permanenza illegale nel territorio nazionale” a carico di un cittadino marocchino ed un cittadino pakistano, con precedenti di polizia, rintracciati dai Carabinieri della Compagnia di Castelmassa ed avviati al competete ufficio stranieri dell’Autorità di P.S. per gli ulteriori provvedimenti di espulsione;

una denuncia “per violazione connessa alla detenzione di armi”, a carico di un detentore di armi, controllato dai Carabinieri di Castelmassa;

una denuncia per “guida senza patente” di un recidivo automobilista marocchino, con precedenti deferimenti, controllato dai Carabinieri della Compagnia di Adria.

Sul fronte del contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, sono state sanzionate amministrativamente sette persone, un 20enne ed una 33enne da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rovigo nonché cinque giovani, tra i quali un minorenne, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Adria, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina, con il sequestro amministrativo delle sostanze rinvenute e segnalazione alle competenti Prefetture per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” (art.75DPR 309/90).

Ulteriori sanzioni amministrative sono state elevate ad una cittadina dell’ex Jugoslavia, priva di patente di guida, controllata dai Carabinieri della Compagnia di mentre conduceva un’autovettura che è risultata radiata dalla circolazione e non coperta da assicurazione.