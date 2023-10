L’uomo è accusato anche di evasione

Nel pomeriggio del 17 ottobre 2023,i Carabinieri della Stazione di Castelmassa (RO), hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, emessa in sostituzione di precedente misura cautelare degli arresti domiciliari, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino S.Y., 35enne cittadino marocchino, domiciliato in provincia di Frosinone, rintracciato in questa provincia, dove aveva raggiunto dei familiari.

L’uomo, già ritenuto in ipotesi, accusatoria responsabile del reato di rapina commessa ai danni del titolare di un bar di Piedimonte San Germano (FR), avvenuta l’8 giugno 2023, era stato sottoposto a custodia cautelare in regime di detenzione domiciliare, provvedimento a cui, dal 15 ottobre 2023, si sottraeva rendendosi irreperibile e, altresì, responsabile del reato di evasione. A seguito del suo deferimento operato dai Carabinieri di Aquino (FR), la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Cassino, richiedeva e otteneva immediatamente dal competente G.I.P. un provvedimento di aggravamento della misura.

Le successive ricerche, avviate dall’Arma del luogo e completate dai Carabinieri di Castelmassa (RO), consentivano il suo rintraccio in questa provincia, dove veniva data esecuzione al citato provvedimento con la traduzione dell’arrestato presso il carcere di Rovigo.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.