Arrestato un uomo pregiudicato con documenti falsi

Lunedì 9 ottobre, una pattuglia della Polizia Locale di Rovigo, durante i consueti controlli di polizia stradale, nella frazione di Concadirame fermava un veicolo, il cui conducente esibiva agli agenti una patente e una carta d’identità emessi dalla Repubblica della Slovenia.

Dai primi controlli emergevano subito dubbi sulla genuinità dei documenti, per cui gli agenti conducevano la persona fermata nel Comando di Viale Oroboni dove, a seguito di più approfondite verifiche, emergeva la contraffazione di entrambi i documenti.

Essendo la carta d’identità valida per l’espatrio, gli agenti del Comando di Polizia Locale di Rovigo dichiaravano in arresto il fermato e lo mettevano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Durante gli adempimenti di rito, emergeva anche che la persona doveva scontare ancora 3 anni di pena residua per reati in tema di stupefacenti.

L’arrestato veniva quindi condotto presso la casa Circondariale di Rovigo. Inoltre lo stesso risultava irregolare.

Nel pomeriggio del 10 ottobre 2023 si svolgeva il giudizio direttissimo per la convalida dell’arresto previsto per la carta d’identità falsa valida per l’espatrio.