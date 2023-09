In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi

Per consentire un intervento, a cura di Acquevenete, di manutenzione programmata della rete idrica, giovedì 28 settembre, dalle 8.30 alle 17.30 circa, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nel Comune di Occhiobello in vicolo degli Estensi, vicolo Ariosto, vicolo Boldini, via Padova, viale d’Arezzo, via Frescobaldi, via Vivaldi, via Rosini, via Livelli, via Savonarola dal civico 73 al civico 88, via Eridania dal civico 65 al civico 77.

Alla ripresa della normale erogazione, è consigliato lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.

In caso di maltempo, l’intervento sarò rinviato a data da destinarsi.