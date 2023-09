Sarà affiancato dal Capitano Francesco Marino

Il Colonnello Edoardo Campora, originario di Acqui Terme (AL), 45 anni, assume il Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo dopo aver lasciato il suo ultimo incarico di Comandante dei NAS dell’Italia Meridionale in Napoli, che ha ricoperto dal 2021. Dopo aver frequentato la Scuola Navale Militare “Morosini” di Venezia e l’Accademia Militare di Modena, con il grado di Capitano ha comandato compagnie Carabinieri in Puglia e Toscana tra il 2005 e 2014, con alcuni periodi di missioni in Bosnia (nel 2008, nel quartier generale della missione) ed in Afghanistan (nel 2011, come comandante della polizia militare).

Tra gli ultimi incarichi, con il grado di Maggiore e Tenente Colonnello, ha svolto servizio presso la Scuola Ufficiali Carabinieri (come responsabile di corsi per Ufficiali) e nello Stato Maggiore della Difesa in Roma. Coniugato con Federica, ha due figlie.

Nella circostanza della presentazione alla stampa il neo Comandante Provinciale è stato affiancato dal Capitano Francesco Marino, giunto da alcuni giorni al comando della Compagnia Carabinieri di Rovigo, 34 anni di Melito di Porto Salvo (RC), sposato e padre di due figli, proviene dalla provincia di Messina, dove per quattro anni ha comandato la Compagnia Carabinieri di Mistretta.