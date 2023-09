Proseguono i controlli degli agenti della Polizia Locale di Rovigo

Attività illecite sanzionate grazie all’attività di controllo da parte degli agenti della Polizia Locale di Rovigo.

Gli agenti del Comando di Rovigo durante i quotidiani controlli nell’area dei giardini di viale Marconi e dell’area della stazione hanno individuato una persona intenta ad espletare in pubblico i propri bisogni fisiologici. La persona è stata immediatamente individuata, identificata e sanzionata per violazione del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rovigo.

Nel corso di un altro controllo, all’interno di un bar del centro città, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato che non veniva rispettato l’orario di funzionamento previsto per gli apparecchi con vincita in denaro. Le macchine installate all’interno, al momento del controllo, non solo erano accese fuori orario ma erano anche utilizzate dai clienti presenti. Pertanto, gli agenti hanno sanzionato il titolare dell’attività con un verbale da 2.500 euro sulla base di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).