Guida con patente falsa, sanzionato per 5100€ e denunciato dalla Polizia Locale di Rovigo.

Durante un controllo di polizia stradale una pattuglia della Polizia Locale di Rovigo, nei giorni scorsi, ha individuato, fermato e denunciato un cittadino straniero che guidava una autovettura e che al momento del controllo ha esibito documenti di guida non conforme agli standard previsti.



Dopo gli accertamenti del caso le due patenti esibite sono risultate false e quindi gli agenti hanno accompagnato il fermato in questura a Rovigo per gli adempimenti di rito, al sequestro dei documenti risultati non conformi agli standard previsti e quindi al deferimento all’autorità giudiziaria per violazione degli articoli 477-482 del Codice Penale.



Il fermato non era in possesso di patente italiana o altra patente di guida valida perciò è stata contestata anche la sanzione, per un importo di 5100 euro, per violazione dell’articolo 116 del Codice della strada, ovvero guida senza aver conseguito la patente, con il fermo del veicolo per tre mesi.

L’assessore alla Polizia Locale, Giorgia Businaro, ringrazia gli agenti di Polizia Locale e il Comandante, per l’importante azione di controllo che quotidianamente svolgono sul territorio a tutela della comunità.