Nella mattinata odierna il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, che a settembre lascerà il Veneto per andare a Palermo, ove assumerà l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al comando Provinciale di Rovigo e incontrato tutti gli Ufficiali nonché una rappresentanza di Comandanti di Stazione e militari dell’intera provincia. A riceverlo è stato il Comandante Provinciale Colonnello Emilio Mazza.

L’alto ufficiale, incontrando i carabinieri in servizio nel capoluogo e nelle 28 stazioni presenti in tutto il polesine, ha rivolto loro un saluto in vista del termine dell’incarico di comandante dell’Arma Veneta e ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno e la dedizione con i quali gli uomini e le donne dell’Arma svolgono quotidianamente il loro servizio in favore delle comunità per le quali costituiscono, da sempre, un saldo punto di riferimento e, spesso, anche il primo presidio dello Stato. I Carabinieri del polesine hanno voluto regalare al loro Comandante di Legione un quadro del XVII secolo della città di Rovigo.

Nella circostanza il Generale ha avuto modo di incontrare e salutare il Sindaco ed il Prefetto di Rovigo.