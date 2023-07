Con il progetto “Attenti al lupo” del Comune di Rovigo lotta alle frodi e un focus sulle nuove tecnologie

Hai ricevuto una e-mail con uno strano link da cliccare? Ti ha telefonato a casa una strana signora che sostiene di essere l’azienda del gas? Ti è arrivato su Facebook un messaggio da uno sconosciuto?

Sono solo alcuni esempi delle molte situazioni in cui si può finire vittima di una truffa o di un furto. Oggi molte forme di raggiro sfruttano i canali on line e diventa sempre più urgente imparare a capire come funzionano le “regole del loro gioco”, iniziando a usare cellulare e computer con più consapevolezza.

Nell’ambito del progetto “Attenti al lupo” del Comune di Rovigo, arrivano due brevi cicli di incontri formativi promossi da Zico, utilizzando le palestre digitali in città. Piccole lezioni per imparare a difendersi dalle truffe digitali (e non solo) e magari insegnarlo ad altre persone. Un ciclo è previsto lunedì 10, 17 e 24 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 nella palestra digitale di Grignano Polesine. Un secondo si terrà venerdì 14, 21 e 28 luglio, sempre dalle 17.30 alle 19.00 a Granzette. La docente, Giulia Battanello, mostrerà alcune delle situazioni più comuni e discuterà di come mettersi al riparo, grazie alla maggiore consapevolezza e conoscenza dei meccanismi con cui operano i truffatori.

Gli incontri sono gratuiti, ma è richiesta l’iscrizione per motivi logistici. Le sedi e le date effettive delle lezioni potrebbero essere modificate, qualora possibile, per andare incontro alle esigenze dei partecipanti. Per iscriversi, basta contattare il numero 375 6344566, telefonando o mandando un messaggio Whatsapp, o scrivere a formazione@zico.me