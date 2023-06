Sette le persone denunciate e cinque segnalate per uso di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Rovigo, nel corso fine settimana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo dell’intero territorio polesano, mirato, oltre ad una efficace azione di deterrenza sul fronte dei reati predatori, al controllo della circolazione stradale (in particolare sull’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti) per scoraggiare le condotte maggiormente pericolose e scongiurare incidenti stradali.

Nel corso del servizio, in cui oltre alle normali pattuglie volte a garantire la quotidiana vigilanza del territorio, sono state impegnate ulteriori dieci mezzi militari e ventidue carabinieri dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni della provincia, sono stati anche controllati 13 esercizi pubblici, verificate le posizioni di 27 persone sottoposte ad obblighi/restrizioni alla libertà personale, eseguiti decine di posti di controllo, che hanno complessivamente portato alla verifica di 83 veicoli e all’identificazione di 120 persone, con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada.

A conclusione dei controlli sei persone sono state deferite per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, (cinque alla guida di automobili ed uno alla guida di motociclo, con età compresa tra i 21 ed i 55 anni). A loro carico, si tratta di quattro uomini e due donne, si è proceduto (per tutti) al ritiro del documento di guida per la successiva sospensione ed in tre casi anche al sequestro del veicolo, una persona denunciata per “violazione del divieto di ritorno” nel comune di Badia Polesine (RO), si tratta di un 26enne pregiudicato della provincia di Padova ed infine cinque giovani (tra i quali un minorenne) segnalati per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale”, alle quali sono state sequestrate dosi di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana, con una ventina di grammi totali sequestrati.