Iniziative in memoria di Sassoli a un anno dalla sua scomparsa

Il Forum dei cittadini in collaborazione con il Comune di Rovigo, ha promosso due iniziative in memoria di David Sassoli, ad un anno dalla sua scomparsa: l’intitolazione del parco in Tassina il 13 gennaio e un concerto all’auditorium del conservatorio “Venezze” l’11 gennaio.

L’idea di intitolare lo spazio pubblico verde di via Rovereto a Sassoli, è nata proprio dal Forum circa un anno fa, come ha spiegato oggi in conferenza stampa a palazzo Nodari, il coordinatore Federico Saccardin. Richiesta autorizzata dal prefetto in deroga alla normativa, che prevede la distanza di dieci anni dal decesso di una personalità, per intitolazione di spazi pubblici.

“Con questa iniziativa – ha detto Saccardin –, vogliamo onorare la memoria di una delle personalità più rilevanti del panorama politico ed intellettuale europeo, scomparsa prematuramente lo scorso 11 gennaio, a 66 anni. L’intitolazione di quest’area verde, peraltro già voluta nel segno dell’Europa e dedicata in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, all’associazionismo e al volontariato, si coniuga perfettamente con la biografia di Sassoli, ricca di stimoli e profondi valori politici e umani. L’auspicio è di poter portare all’attenzione, valori, obiettivi, idee, per un impegno civile che dia risposte anche per il futuro”.

L’amministrazione ha subito accolto con piacere questa proposta, come ha infatti evidenziato l’assessore all’Ambiente Dina Merlo. “Mettere insieme le nostre istituzioni e soprattutto: ambiente, cultura e musica, è frutto di una bella sinergia che si arricchisce di significati profondi. Sassoli è stato una figura importante nel suo ruolo di presidente del Parlamento Europeo, massima espressione dal punto di vista culturale della partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. E con l’Unione Europea abbiamo iniziato un progetto di tutela ambientale importante, anche su questo il Comune di Rovigo si sta impegnando molto con l’adesione alla rete dei Comuni sostenibili”.

Soddisfazione anche dal direttore del Conservatorio Vincenzo Soravia e dalla presidente Maria Grazia Faganello, che hanno sottolineato come la musica sia un elemento importante perché crea occasione di aggregazione e di emozioni.

Il concerto per due pianoforti, dal titolo “La musica che amava e le sue parole”, si terrà mercoledì 11 gennaio alle 18, con musiche di Chopin intervallate dalla lettura di alcune parti del libro di Sassoli, in questi giorni in libreria, dal titolo “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e l’Europa”, commemorazione a cura di Enrico Buoso, che ha ringraziato tutti, ribadendo quanto sia fondamentale fare rete.

Infine, l’augurio di Angelo Maffione in rappresentanza del quartiere Tassina, affinché sia un bel momento di solidarietà e sensibilità.

L’intitolazione del nuovo parco in via Rovereto si terrà venerdì 13 gennaio alle 10.30, commemorazione a cura dell’europarlamentare Achille Variati, con lettura di messaggi da parte di Federico Saccardin, svelamento della targa di intitolazione con intervento del sindaco Edoardo Gaffeo. La cerimonia sarà intervallata dall’esecuzione dell’Inno Europeo da parte di 4 sassofonisti del conservatorio Venezze.