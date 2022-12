L’impianto rimarrà chiuso per circa un mese

Lavori di manutenzione alla piscina comunale di Occhiobello e chiusura dell’impianto dal 24 dicembre per circa un mese. A comunicarlo è la società Pool 4.0 che ha in gestione la struttura. In una nota, la Pool 4.0 anticipa che verranno eseguiti lavori al sistema di filtrazione dell’impianto: “Gli interventi – spiegano dalla Pool 4.0 – prevedono la completa sostituzione dei filtri a diatomee, ormai obsoleti, con filtri di nuova concezione ad alto rendimento, con rifacimento delle relative tubazioni e dei prefiltri. Il tutto sarà installato in container completamente accessoriati posti anteriormente alla attuale sala filtri”.

La chiusura è stata programmata per le festività natalizie in modo da gravare il meno possibile sulle attività.

“È un impegno gravoso sotto tutti i punti di vista ma indispensabile – si legge nella nota – , e siamo convinti che il sacrificio che verrà richiesto da parte di tutti sarà ampiamente ripagato dalle migliorie che verranno apportate”.