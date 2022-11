A breve saranno attivi i “cassonetti intelligenti” stradali, dotati di una serratura elettronica che si potrà aprire solo attraverso la tessera personale ECO CARD

Il nuovo sistema di raccolta arriva anche in centro. A breve sarà attivato il servizio con “cassonetti intelligenti” stradali, dotati di una serratura elettronica che si potrà aprire solo attraverso una tessera personale ECO CARD.

Gli obiettivi che l’amministrazione comunale ed Ecoambiente vogliono raggiungere attraverso il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è aumentare la percentuale di raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, risorse preziose che diventano nuove materie prime, a tutela dell’ambiente.

ECO CARD

È una tessera con chip che apre il nuovo cassonetto per la frazione del secco residuo, per la carta e per plastica-metalli, permettendo il riconoscimento dell’utente. È gratuita ed è associata a ogni intestatario della Tari – Tassa Rifiuti e deve essere riconsegnata, in caso di trasferimento in altro Comune.

Ogni intestatario della Tari – Tassa Rifiuti, troverà due tessere ECO CARD nella cassetta postale. In caso di mancata ricezione, dovrà recarsi allo sportello Ecoambiente in Via Dante Alighieri 4 Rovigo, per una verifica della sua posizione nella banca dati aziendale.

Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30; Martedì e Giovedì dalle 15.15 alle 17.30.

La pianificazione territoriale prevede inoltre, il passaggio da tassa a tariffa puntuale dal prossimo 2023, per permettere a tutti gli utenti di pagare in proporzione al rifiuto secco residuo realmente prodotto, garantendo equità e proporzionalità dei costi.

Per spiegare ai cittadini il nuovo sistema di raccolta rifiuti sono state organizzate diverse iniziative:

2 serate pubbliche informative allo scopo di chiarire ogni dubbio

materiale informativo con le indicazioni per utilizzare correttamente i nuovi contenitori che verrà consegnato con un mini kit, composto da un bidone sotto lavello per raccolta rifiuto umido e da diverse tipologie di sacchi per facilitare la separazione dei rifiuti domestici

app junker per rimanere aggiornati sulle novità dei servizi attivi nel Comune, per risolvere i dubbi sulla raccolta differenziata, per aderire al compostaggio domestico, per attivare il nuovo servizio “porta a porta” di ritiro della frazione verde

Le serate di presentazione si svolgeranno al Cinema-Teatro Duomo, Vicolo Duomo 6 – a Rovigo alle ore 21.00

Venerdì 18 novembre 2022

Lunedì 28 novembre 2022

Alle serate saranno presenti gli amministratori locali e di Ecoambiente, sarà illustrato il nuovo sistema di raccolta in centro e si risponderà a tutte le domande.