Gli agenti sono intervenuti alla motorizzazione scoprendo 4 persone che si erano presentati all’esame, portati all’ospedale di Rovigo per estrarre gli auricolari e verificare che nessuno si fosse fatto male

Proseguono gli interventi della Polizia Locale per scoprire chi si presenta all’esame per il conseguimento del foglio rosa senza la necessaria preparazione. Molti tentano infatti di sopperire a questa lacuna dotandosi di microcamera e auricolari.

Martedì scorso, 25 ottobre, gli agenti della Polizia Locale, su segnalazione del personale degli uffici della Motorizzazione Civile, sono intervenuti scoprendo ben 4 persone che si erano presentati all’esame utilizzando kit con microcamera e auricolari.

Tutti sono stati portati all’ospedale di Rovigo per estrarre gli auricolari e verificare che nessuno si fosse fatto male. Al termine delle operazioni di identificazione, i quattro sono stati denunciati a piede libero e il foglio rosa ottenuto è stato annullato.

Anche nei giorni scorsi la Polizia Locale è intervenuta per altri due casi. Il 21 ottobre, è stata scoperta una persona che, oltre all’auricolare, aveva la solita microcamera, questa volta nascosta con abilità nel polsino della camicia. Un trucco ingegnoso, ma che il personale operante ha smascherato velocemente. Il 24 ottobre, invece, la microcamera e il micro auricolare erano stati occultati talmente bene che per estrarre l’auricolare si è dovuti ricorre agli specialisti dell’ospedale di Rovigo che hanno estratto il reperto per consegnarlo alle forze dell’ordine. Anche in questi casi si è proceduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.