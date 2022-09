Domenica il “popolo dei pandisti” si ritroverà a Rovigo già dalla prima mattinata

Domenica 25 settembre si terrà “Rovigo in Panda 2”. L’orario di arrivo sarà dalle 8.30 alle 10.00, i partecipanti esporranno le loro Panda lungo il corso principale di Rovigo fino alle ore 12.30, dopodiché si partirà in carovana per il ristorante “Il Canaletto”.

Il Fiat Panda Club Italia ci tiene molto ad esaltare quella che è stata creata dalla casa Torinese come auto del e per il popolo, una storia che ormai va avanti da più di quarant’anni e che si è rivelata un successo assoluto, non solo nel nostro paese ma anche nel resto d’Europa.

“Negli ultimi anni – spiega l’organizzatore Matteo Moretto –, anche tramite i social, la Panda è tornata ad essere un simbolo e una moda, soprattutto tra i giovani. È questo il motivo che ci ha portati a pensare di riunire quello che è stato denominato il popolo dei “pandisti”, in un luogo ideale che pensiamo sia proprio Rovigo“.

Domenica dunque le macchine saranno esposte già dalla prima mattinata in Corso del Popolo all’altezza del bar San Marco fino al Caffè Nazionale e con loro ovviamente ci saranno i loro fieri proprietari.