In occasione del primo giorno di scuola, questa mattina il sindaco Gaffeo ha portato il loro saluto alla scuola G. Sichirollo e alla scuola primaria S. Donatoni

“Impegnatevi e divertitevi”, questo l’augurio che il sindaco Edoardo Gaffeo ha rivolto oggi, lunedì 12 settembre, alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che hanno iniziato il nuovo anno scolastico. In occasione del primo giorno di scuola il sindaco di Rovigo ha portato il suo saluto alla scuola G. Sichirollo e alla scuola primaria S. Donatoni, dove è stato accolto in un clima di festa e di tanta emozione.

A portare il saluto dell’amministrazione nelle scuole cittadine, sono stati anche gli assessori Roberto Tovo alla primaria “Col. Angelo Milan”, alla secondaria di primo grado “Sante Zennaro” a Grignano Polesine e all’ITIS “F. Viola”; Luisa Cattozzo alla primaria “G. Pascoli”; Dina Merlo all’ITAS “O. Munerati” e alla “G. Bonifacio” e Mirella Zambello alla “G.B. Casalini” e alla “Papa Giovanni XXIII.

Riportiamo di seguito l’augurio del sindaco Gaffeo per l’avvio delle scuole.

Care ragazze e cari ragazzi, ci siamo! Un nuovo anno scolastico prende il via, con tutte le aspettative che ogni inizio porta con sé. Si riparte con una nuova avventura, fatta di impegno, di sacrificio, di studio, di dedizione. Ma anche di nuove scoperte, di conoscenze da acquisire, di amicizie e di valori, come la scuola sa trasmettere.

Finalmente, dopo il lungo periodo di pandemia che ha costretto tutti a riorganizzare la propria vita sia personale che sociale, possiamo guardare avanti con un po’ più di serenità. Ciò non significa abbassare la guardia, o non rispettare le regole previste per la sicurezza di tutti, ma vuol dire affrontare il quotidiano con un po’ più di tranquillità, riappropriandosi degli spazi, della socializzazione, dello stare insieme, del fare comunità.

È arrivato il momento di tornare sui banchi di scuola con un carico di energia, di voglia di condividere e ovviamente, di imparare. Cercate di cogliere ogni attimo di questi mesi di studio, siate insaziabili di apprendere e di arricchire il vostro bagaglio culturale, e non smettete mai di stupirvi di fronte alle cose nuove, di aprire le menti e affrontare con passione e gioia il nuovo percorso formativo che vi aspetta. Perchè sarete voi stessi a costruire il nostro domani.

Rivolgo un augurio di buon inizio anno scolastico a tutti gli insegnanti e al personale scolastico tutto, e alle famiglie. Essere comunità significa condividere e crescere insieme, e la scuola è una pietra d’angolo fondamentale del nostro “fare comunità”.

Come ci ha ricordato Nelson Mandela “l’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”. Lui il mondo è riuscito a cambiarlo per davvero. Che sia d’augurio per tutti voi, cari ragazzi, e per tutti noi adulti. Buon anno scolastico!