Mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Domenica 25 giugno, centenari o bambini, tutti in bicicletta per andare alla scoperta delle testimonianze pubbliche dell’arte di Virgilio Milani, l’artista polesano protagonista della mostra allestita in Palazzo Roncale a Rovigo. Per tutti, finita la biciclettata, il privilegio di gustare, in omaggio, un “Gelato Milani”, la nuovissima creazione della Gelateria Godot, situata a 50 metri dalla casa di Virgilio Milani.

La data del 25 giugno era prevista come conclusiva della mostra. Mentre sarà solo un finale di tappa, dato che, visto l’interesse sollevato, l’esposizione riaprirà i battenti dopo una pausa estiva. È infatti ufficiale la decisione di Fondazione Cariparo, promotrice della mostra, di proporre un non previsto secondo tempo a una rassegna che ha convinto tanto il pubblico che la critica. Sulla spinta di questo consenso e per rispondere alle richieste di molte scuole, “Virgilio Milani e l’Arte de ‘900 in Polesine” riaprirà i battenti il primo settembre e resterà aperta sino al 5 novembre. Per lasciare poi il posto alla nuova programmazione autunnale.

L’iniziativa di questa biciclettata culturale è della Fondazione che ha trovato l’immediata ed entusiastica adesione della sezione rodigina della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Rovigo, che ha per finalità la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto intelligente ed ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano.

L’appuntamento per tutti è alle ore 15, davanti al Roncale. Qui depositata la bici, si salirà ad ammirare, gratuitamente, la mostra, accompagnati da guide specializzate. La visita serve ad introdurre alla parte successiva del pomeriggio, quando, in sella alla propria bici, si inizierà un tour cittadino alla scoperta di alcune delle più significative sculture che Virgilio Miani ha disseminato in città, dal vicino altorilievo dedicato alla “Famiglia” nel Palazzo dell’Ina, al Teatro Sociale con i suoi bassorilievi decorativi, l’ex Sinagoga studio dell’artista per molti anni, la statua di Miani al Cimitero comunale con omaggio alla sua tomba e agli altri suoi capolavori, la Torre in acciaio inox per ricordare il suo inesauribile genio creativo e non si può saltare la tappa alla Fontana della Riconoscenza.

E se non si possiede una bicicletta? Nessun problema: gli amici di FIAB Rovigo metteranno a disposizione le loro, previa richiesta che dovrà essere fatta scrivendo a info@palazzoroncale.it entro e non oltre il 22 giugno.

Se si vuole partecipare a questa pedalata nell’arte è necessario iscriversi comunque, scrivendo alla già citata mail.

La partecipazione è aperta a tutti e a tutte le età, dai bambini ai centenari, appunto. Graditissime le famiglie. Per festeggiare e ricordare l’evento, Fondazione Cassa di Risparmio offrirà a tutti i partecipanti un catalogo della mostra. Il sito di Palazzo Roncale accoglierà le immagini che i partecipanti vorranno condividere.