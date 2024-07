Raccolta del vetro: Ecoambiente comunica le date corrette per i ritiri a Occhiobello da agosto in poi

Variazione di date sulla raccolta del vetro

È in consegna porta a porta una comunicazione di Ecoambiente circa la variazione di date sulla raccolta del vetro. In merito, l’azienda precisa in una nota inviata all’amministrazione comunale: “A seguito di un errore materiale di stampa nel calendario consegnato alle utenze, è risultata errata la frequenza e le date di raccolta del vetro a partire da maggio 2024 per le zone 1 e 2 del territorio.

L’errore di cui è affetto il solo calendario cartaceo non ha interessato le versioni informatiche presenti nel nostro sito e nell’app Junker sono invece corrette. Si precisa – prosegue la nota ufficiale – che non vi è nessuna riduzione della frequenza prevista dal contratto di servizi (una raccolta ogni 8 settimane). L’errore riportato sul calendario è consistito nel fatto che da maggio la raccolta del vetro era stata inserita erroneamente ogni 6 settimane e non ogni 8 come da contratto in essere. Il volantino allegato è in fase di consegna alle utenze coinvolte ed ha ripristinato la frequenza corretta. Nessuna riduzione dei servizi viene pertanto applicata ai cittadini di Occhiobello rispetto agli standard di raccolta prefissati”.

Sul servizio e la programmazione futura, la sindaca Irene Bononi aggiunge: “Incontreremo i vertici e la dirigenza dell’azienda per affrontare le condizioni del servizio e i margini di miglioramento soprattutto in considerazione delle caratteristiche del Comune e delle esigenze dei cittadini”.

Le date di raccolta del vetro sono: per la zona uno 15 agosto, 10 ottobre, 5 dicembre, 30 gennaio; per la zona due 22 agosto, 17 ottobre, 12 dicembre, 6 febbraio.