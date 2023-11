A Rovigo e provincia venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre

È tempo di Boschi a Natale, l’evento che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale in uno dei periodi più magici dell’anno: l’inverno.

Nel fine settimana di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono, ancora una volta, Boschi a Natale, il cartello che propone meravigliose camminate in luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche, distribuiti nelle sette province venete.

Un progetto nato per valorizzare un patrimonio di straordinaria ricchezza, in grado di coniugare la promozione delle zone naturalistiche con i valori della tutela ambientale.

Protagonisti, ancora una volta, saranno la natura e il territorio in cui i partecipanti potranno immergersi in una stagione insolita per le camminate. Ad accompagnare le passeggiate, rendendo indimenticabile ogni esperienza, saranno la soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi profumi e gli ovattati suoni della natura; elementi da assaporare con ognuno dei cinque sensi per riscoprire la quieta bellezza dell’inverno.

Ogni suggestivo angolo della regione sarà valorizzato da Boschi a Natale: i laghi e i boschi del bellunese, i parchi e le golene del Po nel rodigino, l’acqua e le colline nel trevigiano, la laguna veneziana, i colli padovani, le oasi vicentine e i panorami veronesi. Dalle montagne alle pianure, le passeggiate di Boschi a Natale potranno soddisfare ogni tipo di preferenza ma possono anche essere colte come sfida da chi vuole affrontare tragitti di media difficoltà o come occasione per una sana camminata a contatto con la natura, dedicando finalmente un po’ di tempo a sé stessi.

Una nuova edizione di Boschi a Natale che segna la conclusione di un anno ma anche un nuovo inizio, proprio come accade in natura, dove l’inverno è il tempo del riposo ma, ugualmente, della rigenerazione, custodendo in sé le gemme che si schiuderanno nella bellezza della stagione primaverile.

Questa la proposta di Boschi a Natale nel rodigino:

Rosolina – domenica 10 dicembre, ore 10.00: GIARDINO BOTANICO LITORANEO DI PORTO CALERI

Una vera e propria immersione nei suggestivi colori del Giardino Botanico Litoraneo del Veneto a Rosolina Mare, collocato all’estremità meridionale della penisola di Rosolina, che separa il mare dalla Laguna di Caleri, caratterizzato dalla presenza di habitat di notevole qualità.

Durata: 2 ore

Difficoltà: facile

Organizza: Pro Loco Rosolina