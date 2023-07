Per evitare un uso improprio e l’abbandono del vetro nell’ambiente

Solo bottiglie e bicchieri di plastica o materiali biodegradabili durante le feste di piazza. Il sindaco Coizzi ha firmato un’ordinanza (72/2023) che stabilisce che fino al 31 dicembre, in occasione di iniziative organizzate su area pubblica o su area privata aperta al pubblico che prevedano intrattenimenti musicali e somministrazione temporanea, a partire dalle 20 è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro; è vietato, inoltre, il consumo e l’abbandono in un luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro.

Il divieto si applica anche alla somministrazione, ristorazione e consumo con servizio ai tavoli negli spazi all’aperto di pertinenza delle attività di somministrazione e ristorazione qualora gli esercizi si trovino nell’area delle manifestazioni o entro i cinquanta metri.

“La ratio di questa ordinanza, evidenzia il sindaco Coizzi, è evitare un uso improprio e l’abbandono del vetro nell’ambiente. Le fiere e le manifestazioni di piazza richiamano pubblico, pertanto, in queste occasioni, è bene che vi sia un divieto di utilizzo del vetro a salvaguardia dell’incolumità delle persone. Ufficializziamo una pratica che, come ho notato nelle serate della fiera, già esercenti e Proloco stanno osservando”.