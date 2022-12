A Rovigo raggiunto il livello di allerta 2 per il PM10, limitazioni in vigore da giovedì 29 dicembre

In relazione alla qualità dell’aria, si comunica che nel Comune di Rovigo è stato raggiunto il livello di allerta 2 (rosso) per il PM10, che sarà in vigore da domani giovedì 29 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.

Il Comune ricorda il rispetto delle limitazioni previste dalle Ordinanze Sindacali n. 35/2022 e n. 36/2022 per il livello di allerta 2 (rosso).