Domani sera le Pantere di coach Dario Pizzo fanno visita al Redentore Este (ore 20:45) nella penultima giornata della fase di qualificazione di Divisione Regionale 2. La scorsa settimana, i padovani hanno superato in classifica il Sekal Nuovo Basket Rovigo piazzandosi in seconda posizione.

Una sfida che, dunque, a due giornate dal termine della prima fase è importantissima non solo ai fini della classifica, ma soprattutto in vista della seconda fase che, per entrambe le formazioni, dovrebbe essere la Poule Promozione.

All’andata, al palasport, finì con la vittoria (73-68) delle Pantere dopo che Este aveva condotto dall’inizio fino al 38’. Fra i rossoblù, Danieli realizzò 17 punti, mentre Alessandro Brigo ne mise 14. Fra i padovani, Guarini segnò 21 punti e Gona 15.

Anche per Este il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi: dopo una sofferta vittoria contro Conselve (66-59) è arrivato il K.O. interno contro Selvazzano (69-74) e, nell’ultima giocata, i ragazzi di coach Gorgone hanno faticato più del previsto contro il fanalino di coda del Petrarca Castagnara (56-66) grazie ad una super prestazione di Alberti (27 punti). Rovigo, come noto, proviene da due sconfitte. Se la prima è stata più che onorevole contro l’imbattuta corazzata Saccolongo, non si può dire lo stesso dell’ultima, maturata ad opera del Basket Roncaglia (62-64) al termine di una brutta prestazione.

Capitan Salvà e compagni sono chiamati a riscattare l’opaca prova della scorsa settimana e lo dovranno fare su uno dei campi più difficili, quello caldissimo di Este.