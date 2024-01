L’under 15 consolida il primo posto mentre l’under 14 vince il derby

È iniziato molto bene il 2024 per il Sekal Nuovo Basket Rovigo. L’Under 15, capolista del proprio girone, ha vinto 59 a 46 contro il Basket Battaglia Terme, che era l’unica squadra ad avere superato le Pantere nel girone d’andata. Questa la classifica dell’Under 15 Silver, Girone Bianco: Sekal Nuovo Basket Rovigo e Pall. Piovese 14; Uisp Chioggia* 12; Battaglia Terme 10; S.B.P. Rosolina* e Rhodigium Basket 4; Basket Abano Montegrotto 0. *una gara in meno.

Pure l’Under 14 Maschile ha giocato e vinto il derby di bassa classifica contro Rhodigium Basket. I ragazzi di coach Tiziano Tarquini (anche tecnico dell’U15) hanno superato 59 a 50 l’altra formazione rodigina, bissando il successo dell’andata. La classifica del campionato Under 14 Silver, Girone Bianco: Redentore Este* 18; Pall. Montagnana 14; Basket Porto Tolle 12; Basket Costa* 10; Sekal Nuovo Basket Rovigo 4; Rhodigium Basket 0. * una gara in meno.

A riposo, invece, tutto il settore minibasket e le ragazze Under 14 del Sekal, così come la Divisione Regionale 2 – seconda in classifica – che tornerà in campo solamente venerdì 19, quando nell’inviolato palasport rodigino arriverà l’imbattuta capolista Saccolongo.