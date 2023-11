Lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse vedrà al via il pilota di Taglio di Po al rientro dopo una lunga sosta

Gli impegni di lavoro lo hanno tenuto lontano dall’abitacolo per alcuni mesi ma finalmente Alessio Rossano Bellan è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio per tornare ad indossare tuta, casco, scarpette e guanti.

Il prossimo fine settimana, più precisamente nella giornata di Domenica 12 Novembre, il pilota di Taglio di Po affronterà lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, meglio noto come Monzino.

Nel Tempo della Velocità il portacolori di AB Motorsport riprenderà quel cammino di apprendistato che, nell’ambito della classe regina, lo aveva visto raggiungere importanti traguardi personali, come il bis di sesti posti assoluti tra il Gargano e Salsomaggiore Terme.

“Quest’anno il lavoro ha assorbito quasi la totalità del mio tempo” – racconta Bellan – “ed ho dovuto mettere da parte l’attività sportiva ma è davvero difficile farne a meno. Finalmente sono riuscito a trovare il giusto spazio per poter tornare in campo, anche se non in un rally vero, ma sarà comunque bello poter competere di nuovo. Non vedo l’ora che arrivi il fine settimana.”

La principale novità del weekend sarà dettata dettata dal cambio temporaneo di vettura, data l’impossibilità di disporre della Skoda Fabia Rally2 curata da Autotecnica2, e ad attendere Bellan all’Autodromo Nazionale Monza ci sarà la Citroen C3 Rally2 di Baldon Rally, una vettura con la quale lo si era già visto in azione a Pavia, ad inizio della scorsa stagione.

“Avendo deciso questa partecipazione all’ultimo minuto” – aggiunge Bellan – “la nostra Fabia non era più disponibile quindi abbiamo deciso di ritornare sulla C3 di Baldon Rally, consapevoli di pagare dazio per dover imparare una vettura ben diversa da quella recentemente usata.”

A rendere meno impegnativo il rientro di Bellan un tracciato, quello di Monza, che lo ha già visto brillante protagonista nell’edizione targata 2021, la migliore annata in carriera per il polesano, quando firmò la classe nonché il successo nella generale del due ruote motrici.

Squadra che vince non si cambia e, proprio sull’onda di quel trionfo, sul sedile di destra della vettura del double chevron tornerà Lena Tarzia, pronta a dare il suo contributo.

“Il 2021 fu un anno magico per noi” – sottolinea Bellan – “con tante vittorie, podi ed altri risultati che ci hanno visto spesso protagonisti tra le anteriori. Nello stesso anno portammo a casa il successo nel due ruote motrici al Monzino ma sappiamo che sarà molto dura quest’anno. L’obiettivo rimane sempre quello di riuscire ad entrare nei primi dieci dell’assoluta.”

Una sola giornata di gara, quella di Domenica prossima, per due prove speciali da affrontare per altrettanti passaggi, iniziando con “Vedovati” (23,40 km) e proseguendo con “Special Vedovati” (17,30 km), completando i poco più di ottantuno chilometri cronometrati complessivi.