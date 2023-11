Venerdì 3 novembre “Pierino e il lupo” al teatro Sociale di Rovigo

Due cori di bambini, il direttore Massimo Raccanelli, l’attore Francesco Wolf e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Nel programma, P. Dukas, “l’Apprendista Stregone”, A.Päert, “Our garden” e il celebre “Pierino e il Lupo” di S. Prokofiev, con oltre 100 persone sul palco.

Un mix unico per una iniziativa da non perdere. Al via domani venerdì 3 novembre le lezioni d’orchestra pomeridiane organizzata dal Teatro Sociale di Rovigo che invita le famiglie e i ragazzi a teatro! Genitori e figli, nonni e nipoti, zii e cugini e ovviamente le scuole, potranno godere di appuntamenti a loro dedicati dove si potrà entrare nel magico mondo del dietro le quinte e godere della visione delle prove con i professori d’orchestra e i direttori.

Sarà Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev, il classico per antonomasia del teatro musicale per bambini, ad aprire le lezioni d’orchestra di UN PALCO IN FAMIGLIA. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta accoglierà il pubblico dei più piccoli con la fiaba musicale più amata di tutti i tempi, che vedrà protagonisti d’eccezione i professori della stessa orchestra, chiamati a impersonare i protagonisti del racconto: l’uccellino cinguettante è infatti caratterizzato dal flauto, l’anatra dall’oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno brontolone dal fagotto, il lupo spaventevole dai corni, il protagonista Pierino da tutti gli strumenti ad arco, i cacciatori dai legni, le fragorose scariche dei fucili dai timpani e dalla gran cassa.

venerdì 3 novembre 2023 ore 17.00

PIERINO E IL LUPO

ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA

CORO DI VOCI BIANCHE E GIOVANILE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE F. MANZATO

maestro del coro LIVIA RADO

CORO PICCOLI CANTORI VENEZIANI

maestro del coro DIANA D’ALESSIO

direttore d’orchestra MASSIMO RACCANELLI

PROGRAMMA

Arvo Pärt Our garden cantata per voci bianche e orchestra

Sergej Prokofiev Pierino e il lupo op. 67 Favola sinfonica per bambini per voce narrante e orchestra

Paul Dukas L’apprendista stregone Poema sinfonico

PROSSIMO APPUNTAMENTO CON UNPALCOIN FAMIGLIA

giovedì 16 novembre 2023 ore 17.00

VIOLA D’AMORE

ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA

viola solista e maestro concertatore

DANILO ROSSI

PROGRAMMA

Ottorino Respighi Antiche arie e danze per liuto, Suite n.3 P.172 Italiana, Aria di corte, Siciliana, Passacaglia

Antonio Vivaldi Concerto per orchestra d’archi RV 126 in re maggiore

Gian Francesco Malipiero Ritrovari per undici strumenti

Antonio Vivaldi Concerto per viola d’amore e orchestra d’archi in re maggiore RV 392

Gian Francesco Malipiero Vivaldiana per orchestra