La Procura della Repubblica di Rovigo ha dato esecuzione ad un decreto di sospensione della misura della detenzione domiciliare

Lo scorso 13 ottobre 2023 la Procura della Repubblica di Rovigo ha dato esecuzione, con delega ai militari della Compagnia Carabinieri di Rovigo, ad un decreto di sospensione della misura della detenzione domiciliare con proposta di revoca a carico di un cittadino extracomunitario che stava scontando la propria detenzione domiciliare in un paese del medio polesine.

La sospensione della misura della detenzione domiciliare scaturisce dalle plurime violazioni del detenuto, secondo gli inquirenti, alle prescrizioni a lui imposte dall’autorità giudiziaria. In più occasioni i Carabinieri sono intervenuti per delle liti nell’abitazione del condannato ove notavano l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica.

L’azione di controllo costante dei Carabinieri ha portato a scoprire che l’uomo, all’interno dell’abitazione ospitava in più occasioni altri soggetti, alcuni gravati da pregiudizi di polizia, oltre al proprio nucleo familiare e che, nelle ore in cui il detenuto era autorizzato all’uscita, lo stesso non rispettava gli orari di rientro in abitazione.

Alla luce di quanto refertato dai militari il giudice di sorveglianza, nell’accogliere e concordare pienamente con quanto fatto emergere, ha immediatamente revocato la misura della detenzione domiciliare ordinandone l’immediata traduzione presso il più vicino istituto penitenziario. Espletate le formalità di rito l’uomo è stato tradotto, su diposizione della Procura della Repubblica, presso la casa circondariale di Rovigo.