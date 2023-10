Durante il servizio sono stati controllati alcuni negozi etnici

Nel pomeriggio del 10 ottobre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Rovigo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati in genere ed al controllo amministrativo di attività commerciali.

Durante il servizio, effettuato anche con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Padova, per ciò che attiene alla tutela della sicurezza alimentare, sono stati controllati alcuni negozi etnici, in un caso i militari hanno riscontrato violazioni amministrative sia per la scarsa igiene dei locali che per la mancanza della tracciabilità delle materie prime, ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 2500€ con segnalazione alla USL per scarsa igiene dei luoghi di conservazione dei cibi.

A margine del controllo, nei pressi del predetto locale pubblico, è stato anche identificato e segnalato un cittadino extracomunitario, pregiudicato e residente in Provincia di Padova, che risultava aver violato il foglio di via obbligatorio, applicato dall’autorità di P.S. di Rovigo.

Nel corso del medesimo servizio, finalizzando un’attività di prevenzione da tempo avviata, sono stati altresì notificati alcuni avvisi orali, emessi dal Questore di Rovigo su proposta della stessa Compagnia Carabinieri di Rovigo, ad una intera famiglia di nomadi sopresi in vari momenti a compiere reati contro il patrimonio.