La partita, trasmessa in diretta su RaiSport, sarà arbitrata dal signor Federico Vedovelli

Parte ufficialmente domani, domenica 8 ottobre, alle ore 19, il Campionato Serie A Elite per la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta. Allo Stadio “Mario Battaglini” i bersaglieri ospiteranno, nella prima giornata, il Rugby Lyons.

La partita, trasmessa in diretta su RaiSport, sarà arbitrata dal signor Federico Vedovelli (Sondrio), coadiuvato dai giudici di linea Alex Frasson e Giona Righetti. Quarto uomo Flippo Vinci, mentre il Tmo è affidato a Giuseppe Vivarini.

“Finalmente inizia la Stagione, dopo due mesi di lavoro.” Commenta il coach rossoblù Alessandro Lodi, “Siamo contenti di ricominciare, il pre-season è andato bene, ci manca però una partita sulle gambe, arriviamo dunque alla prima di Campionato dopo una pausa di tre settimane, ma questa non sarà sicuramente una scusa. Sappiamo che sarà un match difficile contro un Rugby Lyons che proverà dal punto di vista fisico a metterci sotto pressione. È una squadra che ha esperienza in questo Campionato, ha cambiato allenatore e sappiamo che tipo di gioco lui propone, non sarà dunque semplice. I ragazzi sono pronti mentalmente per affrontare questo tipo di partita, sarà il campo però a parlare.”

Ecco il First XV rossoblù scelto: Sperandio; Sarto, Moscardi, Uncini, Bacchetti; Atkins, Chillon; Cosi, Sironi, Meggiato; Ferro (cap.), Steolo; Swanepoel, Giulian, Quaglio.

A disposizione: Ferraro, Leccioli, Walsh, Munro, Casado Sandri, Visentin, Elettri, Vaccari.