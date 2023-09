E’ accusato di minacce aggravate alla moglie

Nella tarda serata di giovedì 14 settembre 2023, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Adria, hanno arrestato un 31enne di origine marocchina, residente in provincia di Ferrara, ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria di resistenza a Pubblico Ufficiale (art.337 C.P.) e di minaccia aggravata (art.612 co.2 C.P.) ai danni della moglie non più convivente con il medesimo, fatti commessi in Porto Viro.

In particolare i Carabinieri intervenivano presso la abitazione della donna, dove l’uomo, nel corso di una lite, l’aveva minacciata e dopo essersi allontanato dall’abitazione, era tornato sul posto danneggiando una finestra dell’abitazione e cercando, con un frammento di vetro, di aggredire i due carabinieri, che erano intervenuti per garantire la sicurezza della donna e che riuscivano, senza ulteriori conseguenze, a bloccarlo e trarlo in arresto.

L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Adria. La Procura della Repubblica di Rovigo richiedeva quindi la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo, fissato per il 15/9 nel pomeriggio.