Domenica 17 settembre alle 21 l’anteprima del nuovo spettacolo tra musica e immagini

Arriva al cinema teatro Duomo il primo grande ospite della stagione: Gino Castaldo, critico musicale tra i più importanti, speaker radiofonico e scrittore per amore della musica. Domenica 17 settembre, alle 21 porta a Rovigo in anteprima lo spettacolo “Il cielo bruciava di stelle”, un viaggio nel tempo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, tra storia della musica e storia italiana.

Lo spettacolo, basato sull’omonimo libro di Castaldo, unirà alla voce dell’autore immagini, video e ovviamente musica per far rivivere un’epoca grandiosa della storia italiana, di cui il critico è stato protagonista con le sue recensioni e cronache di dischi, concerti, raduni. Autori come De André, Dalla, Vasco Rossi, Battisti, De Gregori, Pino Daniele, Battiato, Guccini e Rino Gaetano rivivono attraverso un racconto che intreccia le loro biografie ai grandi eventi di quegli anni.

La storia inizia il 27 agosto 1979, il giorno in cui dei banditi sardi rapirono Fabrizio De André e Dori Ghezzi, e si conclude il 21 settembre del 1981 con l’uscita de “La voce del padrone”, il più famoso album di Battiato. Sono due anni di straordinaria intensità, un momento magico in cui i grandi autori vivevano attimi cruciali della loro avventura dentro la storia del nostro paese. Le loro vicende accadono in un momento di profonda trasformazione della società italiana, tra la fine degli anni di piombo e gli inizi degli anni ottanta. Le vicende dei nove protagonisti s’incrociano con quelle di altri importanti attori della canzone d’autore: Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Giorgio Gaber, Roberto Vecchioni,

Antonello Venditti e altri. Una serata coinvolgente e inedita costruita intorno ad ascolti, documenti audiovisivi e aneddoti memorabili.

Solo Castaldo poteva guidare il pubblico in un viaggio nel tempo e nella musica, con la sua competenza e passione di critico musicale. Passione che oggi prosegue su “Repubblica” e nella conduzione di “Back2Back” su Rai Radio 2 con Ema Stokholma, con cui ha anche condotto le dirette radio del Festival di Sanremo dal 2018 al 2023. Come scrittore ha pubblicato i libri “Il romanzo della canzone italiana”, “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci” e con Ernesto Assante la biografia di Lucio Dalla.

L’ingresso è con biglietto, che si può acquistare on line tramite il sito www.cinemaduomo.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sull’evento.