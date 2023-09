Domenica 3 settembre alle 21,00 nel Tempio della Rotonda

È al via Rovigo Cello City, il festival del violoncello che porta il nome di Rovigo nel mondo, quest’anno dedicato a Luca Simoncini, il grande maestro rodigino, prematuramente scomparso lo scorso maggio. Le master class per gli allievi sono già partite dal 1° settembre, ma il primo giorno di appuntamenti dedicati al pubblico è domenica 3 settembre, una giornata densissima di accattivanti proposte, che culmineranno la sera alle ore 21,00 nel prestigioso concerto Violoncelli all’opera, nel Tempio della Rotonda.

Si tratta di un concerto ormai familiare per il pubblico del festival, in cui è possibileascoltare piacevoli antologie di brani famosi, spesso tratti dal repertorio operistico ma non solo, grazie alla magia di un’orchestra composta di soli violoncelli, I Violoncelli di Rovigo Cello City, che riuniscono giovani allievi del Conservatorio e delle master class, e alcuni maestri, che spesso a loro volta sono stati allievi nella classe di Luca Simoncini. A dirigerli c’è il Direttore Artistico del festival, Gerardo Felisatti, pianista, Maestro Sostituto e Korrepetitor, nonché direttore d’orchestra, formatosi alla scuola di Giancarlo Andretta al Conservatorio di Vicenza. Come di consueto, la serata è impreziosita dalla presenza di importanti solisti, primo fra tutti Arthur Hornig, il primo violoncello della “Deutsche Oper” di Berlino e della “Bayreuth Festival Orchestra”, voluto in questo ruolo dal grande direttore Christian Thielemann.

L’altra star della serata è la giovane soprano italiana Maria Novella Malfatti, che ha debuttato con successo nel 2020 al Het Concertgebouw di Amsterdam e nel giugno 2022 è risultata vincitrice del concorso “Voci in Barcaccia” di RaiRadio3. Inoltre, ripensando agli esordi dell’Associazione Musicale F. Venezze, che nel lontano 1922 inaugurò la sua attività con un monumentale concerto corale, sono stati invitati all’odierna serata anche due importanti cori rodigini, il Coro Melos diretto da Roberto Spremulli e il Venezze Consort, diretto da Giorgio Mazzuccato.

Dunque, una serata che si preannuncia emozionante, e che verrà degnamente preparata da altri due interessanti appuntamenti: la mattina alle ore 10,30 al Multispazio di Palazzo Nagliati in Piazza Garibaldi si terrà Agata, un laboratorio alla scoperta del meraviglioso mondo del violoncello per i più piccoli, che potranno costruire e colorare delle sagome di violoncello preparate apposta dal Laboratorio del Teatro Sociale, ascoltando gli interventi musicali dei violoncelli di Rovigo Cello City. L’evento, realizzato in collaborazione con Libreria Libraccio e Accademia dei Concordi di Rovigo, sarà coordinato da Sara Bordiga.

Nel pomeriggio, sarà la volta di un altro appuntamento ormai tradizionale, e atteso anche dai non appassionati di musica, perché alle ore 16,00 ci sarà presso la Gelateria Godot di Viale Domenico Piva la presentazione del gusto “Violoncello 2023”, creato appositamente dal titolare, Elio Palmieri. Come di consueto, il gusto verrà offerto gratuitamente per l’intera durata del Festival a chi dirà la parola d’ordine: “la – re – sol – do”, ovvero il nome delle corde del Violoncello. Anche in questo caso sarà presente un momento musicale con i Violoncelli di Rovigo Cello City.

Per partecipare a tutti i concerti ed eventi l’ingresso è libero, ad eccezione del concerto dell’08/09 (biglietto a € 3,00, con prenotazione inclusa), ma è possibile prenotare il posto a sedere (fino ad esaurimento della disponibilità) al costo di € 5,00 per i soci dell’Associazione Musicale F. Venezze e gli studenti del Conservatorio e di € 10,00 per i non soci. È possibile prenotare gli eventi dal 25/08 alle ore 10,00 fino ad un’ora prima di ogni spettacolo, tramite il sito www.rovigocellocity.it , scrivendo a prenotazioni@rovigocellocity.it , oppure chiamando tutti i giorni (esclusa la domenica) ore 10-12 / 15-16 al numero 0425/21405 o al numero 3791322543 (dedicato ai soci). Per tutte le informazioni e per rimanere aggiornati sulle attività, visitare il sito web www.rovigocellocity.it o i canali social Facebook ed Instagram del Festival.

La Stagione ha il patrocinio del Comune di Rovigo e della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale, ed è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Bancadria Colli Euganei, Regione del Veneto e Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo con partner tecnici Rovigo Convention & Visitors Bureau e Zico/Zona ad ingegnosità collettiva, e di ASM-SET, Fondazione Rovigo Cultura, Rotary Club Rovigo, Avis Comunale Rovigo, Inner Wheel Club Rovigo, oltre che in collaborazione con il Conservatorio F. Venezze, l’Accademia dei Concordi e il Teatro Sociale di Rovigo. Partnership con il Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori e con Cello Biennale Amsterdam. Media partner Radio Padova.

Rovigo Cello City offre infine l’occasione di scoprire Rovigo e i suoi dintorni, per informazioni e richieste www.terrefraadigepo.com , eventi@rovigoconventionbureau.com