In segno di rispetto per la morte di Nicola Sartori

Tutto faceva presagire un fine settimana da cardiopalma e di grandi soddisfazioni per la famiglia Rapace in terra Toscana. Già dalle prime prove ufficiali il siciliano Domenico Passanisi ha tirato fuori tutta la grinta e la voglia di vincere, conquistando il secondo posto in griglia di partenza per la finale di campionato del Trofeo Yamaha R7 cup, mentre il compagno Stefano Mura migliorava notevolmente il proprio best.

Assente causa infortunio, il pilota Giuliano Pillolla. Nel box accanto, i piloti del Trofeo Guzzi Fast Endurance, trovavano il giusto feeling con la moto, tanto da aggiudicarsi il terzo posto in griglia di partenza per il Team dei Rapaci 1 (nr. 87 Fornasiero-Rossignoli), il quinto per i leader del campionato Team dei Rapaci 2 (nr. 79 Begossi-Mirenda) e il settimo per il Team dei Rapaci 3 (nr. 75 Lanza – Padoan). Nella serata di sabato vi era stato anche un momento di convivialità, grazie all’aperitivo offerto dalla Cantina Vini Iseldo Maule di Gambellara, partner del Motoclub, che ha riunito tecnici, meccanici, amici e piloti in un momento di sano divertimento.

Le gare però non ci sono state. Purtroppo il tutto si è interrotto domenica mattina quando un tragico incidente avvenuto durante la gara del Trofeo Italiano Amatori 1000 avanzate, si è portato via il pilota Nicola Sartori, lasciando tutti sgomenti. L’organizzatore dell’evento, la Promo Racing ha deciso di annullare tutte le competizioni successive, sancendo di fatto per il Trofeo Yamaha R7 cup, Domenico Passanisi in terza posizione generale a pochi punti dal primo. Resta l’amaro in bocca per non aver disputato la gara nel Circuito Internazionale del Mugello ed attendere il week-end del 15 ottobre per l’ultima tappa del Trofeo Guzzi Fast Endurance, nel quale i Rapaci si contenderanno il titolo all’ultima piega, mentre Passanisi volerà in Spagna ad Aragon il 24 settembre per confrontarsi con i migliori piloti europei nella finalissima che decreterà il vincitore europeo del Trofeo Yamaha R7 cup.

Un ringraziamento particolare ai partners che sostengono il Motoclub dei Rapaci, consci che senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Il Motoclub dei Rapaci porge le proprie condoglianze alla famiglia di Nicola Sartori, per l’enorme perdita di un pilota ed un amico.