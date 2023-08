Avviata una serie di iniziative per avvicinare i più giovani e le scuole alla musica

A settembre inizia il percorso gratuito “Facciamo Musica a Scuola” rivolto ad insegnanti e studenti delle scuole dell’Infanzia e Primarie.

Si articola in due fasi: prima un Corso di Formazione per gli insegnanti (8 e 9 settembre 2023), poi una Lezione-Concerto per i loro studenti (Primavera 2024).

Il Corso di Formazione si svolgerà venerdì 8 Settembre, ore 15.00 – 17.00, e Sabato 9 Settembre, ore 10.00 – 12.00, presso l’Auditorium Mecenati del Conservatorio di Adria, in Viale Maddalena. Tenuto dall’insegnante Manuela Baldo, verterà su tematiche legate all’insegnamento della musica nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia e offrirà spunti molto pratici su attività/giochi/esercizi musicali da proporre ai bambini a Scuola, anche in preparazione alla seconda fase dove saranno gli alunni ad essere i protagonisti.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza agli iscritti.

A Primavera 2024 verranno invitate in Conservatorio ad assistere ad una Lezione-Concerto sugli strumenti musicali, le classi dei docenti che aderiscono al percorso.

Le iscrizioni scadono il 4 Settembre, per informazioni: https://www.conservatorioadria.it/buzzolla_junior/

Ma conosciamo meglio com’è nata questa idea. “Facciamo Musica a Scuola” è il progetto con cui la nostra studentessa Manuela Baldo ha vinto il concorso “La Tua Idea”, bando coordinato dalla prof.ssa Renata Benvegnú, che ha l’obiettivo di sostenere economicamente la realizzazione del miglior progetto presentato dagli studenti del Buzzolla.

Manuela, già insegnante di musica nella Scuola Primaria, dall’esperienza trentennale, è iscritta all’ultimo anno del corso di Triennio Accademico di primo livello in Didattica della Musica presso il Buzzolla.

L’entusiasmo di Manuela traspare nelle sue parole:

“Vincere un concorso è sempre piacevole, ma avere l’opportunità di realizzare un tuo desiderio è fantastico! È proprio ciò che è successo a me! Grazie al Conservatorio Buzzolla, abbiamo potuto seguire le indicazioni di note personalità dell’ambiente giornalistico/musicale e strutturare un progetto per realizzare una nostra idea, mettendo in pratica i consigli avuti.”

Il progetto con cui Manuela ha vinto il bando é quindi rivolto a sensibilizzare i docenti dell’infanzia e della primaria all’ educazione musicale a scuola e ad avvicinare i bambini al mondo dei suoni e della musica.

Continua la Baldo:

“Reputo l’esperienza della musica dal vivo, un’esperienza unica. Non è usuale per un bambino andare a concerti e sentire suonare i musicisti. Il mio progetto, quindi, nasce proprio dall’idea di poter offrire agli alunni la possibilità di “vedere” i gesti e di sentire la ricchezza del suono, da vicino, nella speranza che qualcuno si “innamori” e voglia approfondire lo studio di uno strumento musicale. Il mio motto è “Chi conosce può scegliere” e, da sempre, ho cercato di far conoscere la musica ai più piccoli!”