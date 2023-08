Un concerto versatile con la voce di Antonella Ruggiero

È andato sold out come tutti i concerti della sua protagonista, a brillante chiusura di un’ottima stagione per la rassegna itinerante Tra ville e giardini 2023, che nello spazio di un mese e mezzo, ha proposto una sventagliata di 15 eventi di portata nazionale ed internazionale, in altrettanti comuni del Polesine, raccogliendo sempre nuovo pubblico.

La rassegna-itinerario di musica e teatro nelle ville e corti del Polesine, chiude quindi in gloria, mercoledì 23 agosto, alle 21.30, sul palcoscenico palladiano di Villa Badoer (1555-57), patrimonio Unesco, a Fratta Polesine, con una delle voci più amate e amabili del panorama italiano, quella di Antonella Ruggiero, che si esibirà in “Concerto versatile”. Un saggio dei molteplici registri musicali toccati dall’interprete genovese nel suo sterminato e svariato repertorio, con l’accompagnamento al pianoforte e all’organo liturgico dell’ottimo Roberto Olzer. L’evento è andato sold out in prevendita. Per info: Ente Rovigo festival, solo mattino, tel. 346-6028609.

Nello spirito di Tra ville e giardini, nata da un’idea del direttore artistico Claudio Ronda, promossa dalla Provincia di Rovigo e sostenuta dai 15 Comuni, Regione Veneto e Fondazione Cariparo, che è quello di promuovere il territorio, l’ente Provincia ha organizzato due visite guidate facoltative, con biglietto apposito. Alle ore 20 parte la visita al Museo archeologico nazionale, situato nella barchessa nord della Villa veneta, a cura del Mic. Il Museo raccoglie i reperti di oltre quaranta anni di scavi archeologici nel medio Polesine, con particolare attenzione all’abitato di Frattesina, attivissimo centro di importanza europea, durante l’età del bronzo finale (secoli XII-X aC). Biglietto di euro tre, di cui uno devoluto al recupero del patrimonio artistico danneggiato dalle alluvioni in Romagna. A fine spettacolo, possibile visita guidata al piano nobile della Badoera, a cura delle guide turistiche Aqua. Previsti uno o due turni di visita tematica alle sale affrescate, della durata di 30-40 minuti ciascuno, per massimo 25 persone a gruppo. Biglietto di euro 5 a persona. Consigliata la prenotazione al numero 366 3240619, email info@villabadoer.it.