Le Pantere si aggiudicano un altro coach che farà crescere i giovani cestisti



Il conosciutissimo coach rodigino farà parte della Famiglia delle Pantere nella stagione 2023/24. Vacca è uno dei tecnici polesani con più esperienza. Ha iniziato con la Libertas Basket Rovigo, per poi passare al C.F.S. Rovigo. Quindi il trasferimento nello staff tecnico della Pallacanestro Lendinara dove è rimasto per parecchie stagioni e sempre con ottimi risultati. È poi arrivato il trasferimento in terra padovana, prima col Basket Club Solesino e quindi nel Basket Conselve. Dopo il rientro a Rovigo, nella Rhodigium Basket, è arrivato ora l’ingaggio al Sekal Nuovo Basket Rovigo.

Le Pantere si aggiudicano così un altro coach che ha sempre avuto la priorità di far crescere giovani cestisti.