Proseguono gli allenamenti per il Trofeo Moto Guzzi Fast endurance

I Rapaci proprio dalla pista non riescono a stare lontani e questo fine settimana si sono ritrovati all’autodromo Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari in provincia di Parma per disputare la quarta tappa del trofeo Mes WRF Motoestate, categoria Twins Cup.

Gara di allenamento in attesa di riprendere, a fine agosto, i rispettivi campionati, durante la quale il Motoclub dei Rapaci con il supporto del team veronese Ram Racing Team, ha potuto concentrarsi sui piloti, per migliorare la loro performance. Troviamo infatti Luca Fornasiero in sella alla Yamaha R7 che si confronta con Stefano Mura e Domenico Passanisi. Il primo è pilota storico dei Rapaci che negli ultimi tre anni sta disputando il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance mentre gli altri due rapaci la R7 la conoscono molto bene. Marco Mirenda, attuale leader del Trofeo Moto Guzzi Fast endurance con il suo compagno Pierluigi Begossi, lascia la Guzzi a riposo e sceglie di cimentarsi con la Sv 650 Rosmoto.

Week-end inizialmente segnato dalla pioggia che vede il gruppo alla presa col temporale fino a tarda notte. Fortunatamente le nuvole del venerdì si sono dissolte, ed un cielo limpido con temperature estive ha fatto da protagonista per il resto dei due giorni. Durante le qualifiche del sabato vediamo i ragazzi cimentarsi in una pista ai più sconosciuta conquistando la sesta posizione in griglia di partenza per Passanisi mentre Mirenda si piazza in ottava casella. Poco distanziati partono Fornasiero e Mura rispettivamente dall’undicesimo e dodicesimo posto. Domenica aperta dalla Twins Cup con lotta ravvicinata tra Davide Conte ed Edoardo Boccellari.

A metà gara, Conte è scivolato lasciando strada spianata a Boccellari che conquista il primo successo stagionale mentre secondo posto per il Rapace Domenico Passanisi, wild card d’eccezione. Ottima gara anche per gli altri tre piloti, infatti Luca Fornasiero migliora nettamente il suo best e taglia la bandiera a scacchi in ottava posizione, seguito dal compagno e amico Marco Mirenda in nona. A chiudere la famiglia rapace, Stefano Mura che si piazza in decima posizione.

Ora piccola pausa estiva durante la quale i Rapaci si ricaricheranno per affrontare al Mugello un doppio appuntamento. Il week-end del 25 – 27 agosto sarà infatti la volta sia dell’ultima tappa del Trofeo Yamaha R7 cup, che la quarta tappa del Trofeo Guzzi Fast Endurance. Un ringraziamento particolare ai partner’s che sostengono il Motoclub dei Rapaci, consci che senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.