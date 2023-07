L’Interporto di Rovigo è un’infrastruttura strategica per la logistica del Nord-Est

«La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Interporto di Rovigo SpA, con l’impegno diretto di attori cardine della Logistica quali Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Consorzio ZAI e di competenze esperte, è una buona notizia e dimostra la volontà unitaria dei soci pubblici, Regione del Veneto, Comune e Provincia di Rovigo, della Camera di Commercio e dei soci privati di valorizzare il lavoro fatto egregiamente in questi anni, con il ruolo di coordinamento della Regione socio di maggioranza, e di finalizzarlo a un ulteriore salto in avanti, per consolidare e implementare lo sviluppo dell’area interportuale dal punto di vista del trasporto merci e anche turistico, in un sistema logistico integrato a scala internazionale».

«L’Interporto di Rovigo è un’infrastruttura strategica per la logistica del Nord-Est, un unicum che concentra le tre modalità di trasporto delle merci, su gomma, su ferro e per via d’acqua. Un Porto Interno che potrà trarre definitivo slancio, attrattività commerciale e investimenti nazionali ed esteri dalla piena operatività della Zona Logistica Semplificata. La nomina a Consigliere di un manager come Roberto Gasparetto, indicato dai soci come Vicepresidente, è una positiva novità e rappresenta la determinazione degli imprenditori di Confindustria a lavorare con la nuova governance per i nuovi, importanti traguardi della realtà polesana. Alla Presidente in pectore Alessandra Ferrari e alla sua squadra, le congratulazioni mie personali e di Confindustria Veneto Est e l’augurio di un ottimo lavoro».

Queste le parole di Paolo Armenio, Vicepresidente Confindustria Veneto Est con delega al Territorio di Rovigo, sulla nomina del nuovo CdA di Interporto di Rovigo SpA da parte dell’Assemblea dei soci.