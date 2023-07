Questa sera gran finale con musica e animazione

Grande attesa per l’ultimo “Giovedì di luglio in centro”. Domani 27 luglio gran finale con musica, animazione, spettacolo teatrale per bambini e intrattenimento per tutte le età nelle piazze e nelle vie del centro. Ma, grazie all’apertura serale dei negozi, sarà possibile fare anche shopping oppure visitare Torre Donà, o vedere un bel film con il cinema all’aperto di CineSet, nei giardini delle Torri.

Tante attività per una città viva e pronta ad accogliere i tantissimi partecipanti che vorranno condividere una bella serata di aggregazione e divertimento.

I “Giovedì in centro”, sono promossi dall’amministrazione comunale con il gruppo teatrale “Il Mosaico”.