Oltre al rugby a 15, Jacopo, è colonna portante della squadra di rugby a 7 dei Vigili del Fuoco

Ai mediani di mischia rossoblù, per la prossima Stagione Sportiva, si aggiunge anche il classe 1998 Jacopo Boscolo. Nato a Este, Jacopo cresce nelle giovanili della squadra di casa, arrivando poi a giocare gli ultimi anni del rugby juniores tra Badia e Rovigo. Boscolo ha già infatti vestito i colori rossoblù, nel 2016, quando con l’Under18, guidata dall’attuale coach Alessandro Lodi, si è aggiudicato il titolo di Campione d’Italia. Finite le giovanili, Boscolo approda in Serie A, per quattro Stagioni, con il Borsari Rugby Badia. Si Trasferisce poi ai Centurioni Rugby, che militano sempre in Serie A, per poi passare, nel 2021, all’HBS Colorno, con il quale ha collezionato 25 presenze.



Oltre al rugby a 15, Jacopo veste anche la maglia dei Cavaliers RFC, squadra di rugby a 7 dei Vigili del Fuoco; con il team ha vinto il World Police & Fire Games nel 2019 in Cina e nel 2022 a Rotterdam.



“Sono molto entusiasta di poter tornare a casa a Rovigo, dove potrò ritrovare i miei ex compagni di squadra con cui ho vinto il campionato Under 18 e l’allenatore Alessandro Lodi che più ha creduto in me. Con l’obiettivo di crescere ancora e di dare il mio contributo alla squadra, cercherò di fare del mio meglio con impegno e tanta energia. Non vedo l’ora di iniziare”, commenta il neo mediano di mischia rossoblù.