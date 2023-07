Al chiostro degli Olivetani dal 19 luglio al 15 agosto

Torna l’attesa rassegna “Teatro delle Regioni”. Dieci appuntamenti tra tradizione e innovazione nella prestigiosa cornice del Chiostro degli Olivetani. La rassegna, organizzata dal gruppo teatrale “Il Mosaico” di Rovigo, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, di Banca del Veneto Centrale e il patrocinio del Comune di Rovigo, della Regione Veneto, della Provincia di Rovigo e della Fondazione Rovigo Cultura, è stata presentata oggi a palazzo Nodari, presenti: l’assessore alla Cultura Benedetta Bagatin, Emilio Zenato, direttore artistico del Festival, Cinzia Malin per la Fondazione Banca del Monte di Rovigo e Bruno Candita- responsabile dell’Ufficio Comunicazione della Banca del Veneto Centrale.

“Si tratta di un altro evento importante e significativo, ha detto Bagatin, inserito nel calendario degli eventi, è un’ulteriore opportunità per chi resta in città. Ringraziamo gli organizzatori e i sostenitori della rassegna ed invitiamo tutti a partecipare a questo momento ludico, di arte e teatro, ma anche enogastronomico. Saranno presenti cinque regioni, un motivo in più di orgoglio per la città, sempre più punto di riferimento culturale, turistico e di intrattenimento, anche al di fuori del nostro territorio”.

Soddisfazione anche da Cinzia Malin della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, che ha sottolineato la valenza culturale dell’iniziativa e lo spazio bellissimo sotto tutti i punti di vista, dove si tiene e da Bruno Candita della Banca Veneto Centrale che ha ribadito l’impegno a sostenere una manifestazione volta a valorizzare il nostro territorio e il nostro museo.

Fondazione Rovigo Cultura, impossibilitata a partecipare alla conferenza ha inviato un messaggio: “anche quest’anno siamo al fianco del Mosaico nella programmazione del Teatro delle Regioni, ormai un appuntamento immancabile nelle calde estati dei rodigini e non solo. Il Festival va oltre il teatro incontrando il territorio con le attività collaterali come ad esempio le visite guidate e il Premio Xanto Avelli, e costituisce inoltre un volano attrattivo per la valorizzazione di uno dei luoghi della cultura per eccellenza della città di Rovigo come il Monastero degli Olivetani e il Museo dei Grandi Fiumi”.

La rassegna, come ha illustrato Zenato, prenderà il via domani mercoledì 19 luglio con la compagnia teatrale “Nautilus Cantiere Teatrale” di Vicenza e lo spettacolo “Quattro donne e un bastardo”. Le regioni presenti saranno: Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio. Durante la serata del 15 agosto si terrà anche la terza edizione del Premio Xanto Avelli.

Prima dello spettacolo sarà possibile fare delle visite guidate al Museo Grandi Fiumi, una sezione diversa di volta in volta. Costo biglietto unico 10 euro, 5 per i bambini.

Durante l’intervallo, come di consueto, ci sarà una degustazione con prodotti tipici.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www-teatrodelleregioni.it