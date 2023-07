Ha indossato la maglia azzurra in più occasioni, partendo dall’Under17 fino all’Under20

Classe 2002, Flavio Pio Vaccari, è un nuovo giovane che si aggiunge alla rosa della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per la prossima stagione. Ala, Vaccari nasce a Roma il 16 giugno, cresce con le giovanili dell’Unione Rugby Capitolina, formandosi poi anche con il CDFP Roma Under18 e l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, con la maglia amaranto-blu esordisce poi anche in Serie A. Nelle ultime due Stagioni, Vaccari ha militato con il Transvecta Rugby Calvisano in Top10.

Flavio Pio ha inoltre indossato la maglia azzurra in più occasioni, partendo dall’Under17 fino all’Under20 dove si è messo in luce grazie alle sue marcature e velocità. Nell’ultimo anno è stato convocato anche con la Nazionale Seven per partecipare al 2023 World Rugby Sevens Challenger Series in Sud Africa.

“Sono molto contento e onorato di entrare a far parte di una società con una storia così importante come quella della Rugby Rovigo. Non vedo l’ora di cominciare e di dare il mio contributo per aiutare la squadra”, afferma il neo acquisto rossoblù.

—