Il suo esordio in eccellenza a 18 anni con il Mogliano Rugby

Classe 1996, utility back, Luca Sperandio è un nuovo acquisto della Rugby Rovigo Delta, che si aggiunge alla linea dei trequarti rossoblù. Nato a Casale sul Sile, Luca cresce fin da piccolo nel Benetton Rugby, vincendo con le giovanili i Campionati Under16 e Under18. Nel 2014, a 18 anni, esordisce in Eccellenza con il Mogliano Rugby.

Negli anni passati a Mogliano, inizia la sua carriera con la Nazionale Italiana con l’Under20 nel mondiale di categoria. Due anni dopo, nel 2016, torna al Benetton Rugby. Nel 2017 debutta con la Nazionale Maggiore al Sei Nazioni nel match casalingo contro la Francia; con la maglia azzurra ha collezionato 11 presenze. Nell’ultima Stagione Sportiva l’utility back è volato in Francia per giocare con SC Albi, che milita nel championnat nationale.



“Mi riempie davvero d’orgoglio far parte di questa Società, che ringrazio di avermi cercato e fatto sentire fin da subito parte integrante del progetto”, commenta il neo rossoblù, “Sono sicuro che lavoreremo bene insieme e farò del mio meglio per dare il mio contributo a mantenere alto il livello della squadra che anche quest’anno si è confermata Campione d’Italia. Non vedo l’ora di scoprire la città, lo stadio e di conoscere i tifosi rossoblù, che so essere i più calorosi del panorama ovale italiano.”