L’incontro si è tenuto nella sala consiliare di palazzo Nodari.

L’assessore all’Istruzione Benedetta Bagatin ha incontrato, nei giorni scorsi, nella sala consiliare di palazzo Nodari, gli studenti della classe III B del liceo Celio Roccati, indirizzo Economico Sociale.

I ragazzi, accompagnati dalla professoressa Alessandra Grompi, hanno presentato le conclusioni di un lavoro di ricerca svolto dalla classe, durante l’anno scolastico, in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione. Il progetto, come spiega Bagatin, riguarda i “Giusti della terra”. Eroi, figure meravigliose, che si sono contraddistinte per il loro coraggio e impegno per l’umanità. L’iniziativa dovrebbe concludersi con l’individuazione in futuro, di un’area verde da intitolare ai Giusti, diventando così “Giardino dei Giusti”.

“Ringrazio – ha detto l’assessore Bagatin -, gli studenti e i loro insegnanti, per il prezioso lavoro svolto con l’impegno a non dimenticare mai…”.