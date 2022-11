In piazza Vittorio Emanuele II flash mob con letture, musica, attività teatrali con testi cantati e recitati

Anche Rovigo si mobilita per dire con forza “NO” alla violenza contro le donne. E lo fa in maniera chiara e decisa, con tante iniziative promosse, in occasione del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, dall’amministrazione comunale con la Commissione Pari opportunità e tanti enti ed associazioni e il coinvolgimento delle scuole. Un “NO” che proviene da tutto il territorio. A partire dalle due giornate, organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo, con gli studenti e i docenti di alcune classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo 3, l’associazione “Uguali diversamente” e il sostegno del Comune, hanno visto ieri, 24 novembre, in piazza Garibaldi e oggi, 25 novembre, in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 9 alle 11, dei flash mob con letture, musica, attività teatrali con testi cantati e recitati.

L’iniziativa vuole promuovere la sensibilizzazione contro atti violenti, la discriminazione e a favore dei diritti dei bambini, delle donne e dei disabili.

Oggi, venerdì 25 novembre alle 9 la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara a palazzo Angeli, ha ospitato un incontro tematico e la premiazione del concorso “Un logo per il Centro Antiviolenza del Polesine”. L’evento è promosso dall’Università di Ferrara in collaborazione con il Centro Antiviolenza del Polesine e la Questura di Rovigo, sempre con il sostegno del Comune.

Piazza Annonaria, sempre il 25, ha accolto la mostra “Scarpe rosse”, ma le iniziative sono tante altre con il coinvolgimento dei sindacati di Lions, Soroptmist e Rotary anche della provincia e delle consigliere sia del Comune che della Provincia, con eventi che saranno realizzati nell’arco della settimana. Tra questi la presidente della II Commissione Pari Opportunità con delega alle Pari Opportunità, Benedetta Bagatin ha coinvolto il Consiglio Comunale per raccogliere da ogni consigliere una parola che racchiuda il significato di ciò che, dovrebbero essere e ancora non sono, o non sono ancora del tutto, le Pari Opportunità. Le parole volutamente non avranno “autori” ma saranno di tutte e tutti. Saranno della comunità rodigina e del suo futuro.

Mentre, il 23 novembre all’Hotel Cristallo, si è tenuta una serata in Interclub con Soroptimist International Rovigo, Lions Rovigo, Lions Contarina Delta Po e Rotary Badia, durante la quale è stato attivato il Service parità di genere e contrasto alla violenza alle Donne Afgane, attraverso un contributo per soggiorno e mantenimento durante le attività di studio di alcune studentesse, all’Università di Padova.

“È fondamentale – ha detto l’assessore alle Pari Opportunità Erika Alberghini –, promuovere iniziative che facciano riflettere e sensibilizzino ad un cambiamento culturale, oltre a diffondere la conoscenza per le donne vittime di violenza, della possibilità di denunciare il fenomeno. Sempre più emerge un sommerso che la cronaca, quasi quotidianamente, ci riporta alla luce. Creare momenti di confronto, di dialogo, di attenzione e soprattutto di coinvolgimento di tutto il territorio, è fondamentale per cercare di far crescere una coscienza diversa in tutti noi, più consapevole anche negli atteggiamenti e nei comportamenti quotidiani che diventano insegnamenti per le nuove generazioni, a partire dai più piccoli. Un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, a chi ha collaborato nella realizzazione di questo ricco calendario di eventi, con l’auspicio che, insieme, si possa arrivare ad un domani senza discriminazioni e di pari opportunità e dignità davvero per tutte e per tutti”.