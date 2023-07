Il Sindaco Coizzi: “I giovani lavorano per la pace”

“Mi complimento con don Patrizio per l’esperienza che si appresta a vivere in un contesto internazionale di giovani, impegnati per una prospettiva di pace”. Il sindaco Sondra Coizzi ha ricevuto in municipio il parroco di Occhiobello don Patrizio Boldrin che il 31 luglio partirà per la Corea del sud dove si svolgerà, nei pressi di Seul, Jamboree. Si tratta di un evento scout a cui parteciperanno cinquantamila ragazzi, tra i quindici e i diciassette anni, da tutto il mondo.

Don Patrizio Boldrin sarà tra gli accompagnatori di uno dei due gruppi in partenza dal Veneto, mentre dall’Italia saranno ventidue i gruppi ospitati a Jamboree.

Fino al 12 agosto, i ragazzi lavoreranno in attività multidisciplinari improntate al valore della pace tra i popoli.